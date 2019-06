Ramadan, Tunisia: amnistia per 116 detenuti

In occasione della Festività religiosa dell’Aid El Fitr, che decreta la fine del mese sacro musulmano del ramadan, il presidente della Repubblica tunisina, ha concesso una amnistia speciale in favore di 116 detenuti che usciranno dal carcere grazie a questo provvedimento. Lo ha reso noto la presidenza in un comunicato riportando dell’incontro tra il capo dello Stato e il ministro della Giustizia, Mohamed Karim Jamoussi, che ha rimesso nelle mani del presidente un rapporto sul risultato dei lavori del comitato di amnistia speciale. ansamed

