L’Istituto di consulenza scientifica UE è in realtà una lobby delle multinazionali

Condividi

foto Ansa

Dovrebbe essere un istituto indipendente che fa consulenze e per questo i suoi esperti hanno occupato posizioni chiave in panel normativi sia dell’Unione europea che delle Nazioni Unite, ma in realtà sarebbe un gruppo di lobby delle grandi corporation che si finge un ente di beneficenza scientifico per fare gli interessi delle aziende. Lo afferma uno studio dei ricercatori dell’Università di Cambridge, della Bocconi di Milano e della campagna “Right to Know” degli Stati Uniti che hanno esaminato oltre 17mila pagine di documenti grazie alle leggi sulla libertà di informazione degli Stati Uniti. Sul banco degli imputati, come racconta il Guardian, è finito l’Istituto Internazionale delle Scienze della Vita (ILSI), che ha sede a Washington e che descrive la sua missione come “perseguire obiettività, chiarezza e riproducibilità” per “avvantaggiare il bene pubblico”.

Le accuse – – “I nostri risultati aggiungono prove che questa organizzazione senza scopo di lucro sia stata usata dai suoi sostenitori aziendali per anni per contrastare le politiche di sanità pubblica. L’Ilsi dovrebbe essere considerato come un gruppo industriale – un organismo privato – e regolato in quanto tale, non come un organismo che agisce per il bene superiore “, ha accusato la dottoressa Sarah Steele, ricercatrice associata senior dell’Università di Cambridge, che ha diretto lo studio.