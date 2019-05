Tenta di stuprare l’autista del bus, poi ferisce 78enne: arrestato nigeriano

VICENZA – Ha tentato di violentare un’autista donna di 35 anni e solo l’intervento di un passante l’ha messo in fuga. Poi, correndo via, ha fatto cadere a terra una pensionata di 78 anni ma alla fine l’uomo, un clandestino di 31 anni, è stato arrestato dalla Polizia. L’episodio si è verificato ieri mattina, in via Carso a Vicenza, dove c’è il capolinea del tram.

Come scrive il Gazzettino – Alla fine le manette sono scattate per Isaiah Ogboe, nigeriano, entrato in Italia come richiedente asilo nel 2016. Secondo quanto spiegato in Questura l’uomo aveva ottenuto il permesso provvisorio come richiedente asilo ma la sua istanza era stata rigettata, così come pure il ricorso. Lo straniero, che è dunque un clandestino, ha precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. Era stato arrestato poche settimane fa dalla Polfer di Vicenza, dopo essere stato trovato in treno senza biglietto, per resistenza e lesioni, al punto che gli agenti erano stati costretti ad usare lo spray urticante per immobilizzarlo.