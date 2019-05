L’Italia invia 5 tonnellate di kit medico-sanitari in Niger

In risposta ad una richiesta delle Autorità nigerine per far fronte alla perdurante emergenza sanitaria in Niger, ulteriormente aggravatasi a seguito dei recenti episodi di violenza nel Paese, la Vice Ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re (M5s), ha predisposto, in collaborazione con l’Aeronautica Militare, un nuovo volo umanitario, che segue quello dello scorso 26 aprile, per l’invio a Niamey di cinque tonnellate di kit medico-sanitari in deposito presso la Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi. L’aereo è decollato ieri mattina dalla base militare di Pisa.