Bomba Lione: trovate tracce di Tatp, esplosivo usato da Isis

Nella bomba esplosa ieri a Lione sono state trovate tracce di perossido di acetone (Tatp), un esplosivo usato in molti attentati rivendicati dallo Stato Islamico Lo hanno riferito fonti dell’inchiesta a France Info. Detto ‘madre di Satana’ è un esplosivo relativamente facile da realizzare, ma molto instabile. Fu utilizzato fra l’altro per le cinture esplosive degli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi.

Fonti degli inquirenti riferiscono anche che è stato isolato un Dna fra i resti dell’ordigno, ma al momento non è chiaro se si tratti del misterioso attentatore. L’inchiesta è stata affidata alla procura anti terrorismo di Parigi. In una conferenza stampa il procuratore Remy Heitz ha confermato oggi che non è arrivata nessuna rivendicazione per la bomba, che ha causato 13 feriti leggeri.