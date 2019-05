Roma: nuovo blitz contro i Casamonica, confiscata villa di un boss

A Roma nuovo blitz delle forze dell’ordine contro i Casamonica: polizia, guardia di finanza e carabinieri hanno eseguito 20 perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga nei confronti di appartenenti al clan, effettuando alcuni arresti. L’operazione ha interessato le abitazioni dei Casamonica, ma anche dei Di Silvio, tra Zagarolo, Colonna e nella Capitale, nei quartieri romani di Romanina, Borghesiana e Tor Bella Monaca.

Nel blitz interforze, effettuato su indicazione dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia della Procura capitolina, è stata restituita all’Agenzia per i Beni confiscati una villa riconducibile a Salvatore Casamonica, boss dell’omonimo clan sinti già in carcere a Sassari, in regime di 41 bis: la magione era in via della Selvotta, a Frascati.