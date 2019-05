Eutanasia, Corte UE respinge il ricorso. Vincent Lambert morirà

La Corte europea dei diritti umani ha respinto per direttissima, “in mancanza di elementi nuovi”, un ulteriore ricorso dei genitori di Vincent Lambert, che avevano chiesto di non interrompere i trattamenti al figlio, in stato semivegetativo da 10 anni in Francia.

Stanno eliminando i deboli. Qualcuno se ne è accorto? Qualcuno ricorda come si chiama questo? (ndr)

Video choc su Vincent Lambert: “non è terminale e reagisce agli stimoli”