Elemosiniere di Bergoglio infrange la legge e riattiva corrente nel palazzo occupato

di Armando Manocchia – – «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Secondo il Vangelo di Luca, fu questa la risposta che dette Gesù agli emissari dei sacerdoti, i quali gli chiedevano se fosse lecito pagare il tributo a Cesare. La loro segreta speranza era che Gesù rispondesse negativamente per denunciarlo ai Romani. Cristo, però, non si fece ingannare ed anzi, colse l’occasione per insegnare che bisogna rispettare le leggi degli uomini, come i doveri verso Dio.

Ultimamente il Vangelo è stato spesso calpestato da quella parte della chiesa cattolica che si è prostrata al mondialismo, dimenticando sia le leggi umane che quelle divine. In questo senso, a partire dalla balla di Gesù migrante fino alla fratellanza con l’islam, tutto è stato oggetto di mistificazione e strumentalizzazione, fino ad arrivare ad oggi.