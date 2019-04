Ubriaco, drogato e senza patente tenta di uccidere i Cc, arrestato romeno

Lunedì notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un cittadino romeno di 27 anni per il reato di tentato omicidio, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dei beni dello stato al termine di un inseguimento mentre guidava senza patente, ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti.

Mentre viaggiava a forte velocità, a bordo di una Audi A3, lungo la via Flaminia in direzione Roma, è stato notato dai militari che gli hanno intimato l’alt, ma l’uomo non l’ha rispettato proseguendo la corsa. I Carabinieri si sono quindi posti all’inseguimento lungo tutta via Flaminia, proseguendo su via Cassia Veientana fino a giungere via della Giustiniana.