Spagna, exit poll: il partito Vox entra in parlamento

In Spagna si è votato per le politiche – Il partito di destra Vox entra in Parlamento per la prima volta in 40 anni nella storia della Spagna. Secondo i sondaggi per la tv pubblica, avrebbe ottenuto 36-38 seggi.

Secondo il primo exit poll i socialisti sono in testa davanti ai popolari, poi Ciudadanos, Podemos e Vox. Stando ai calcoli della tv spagnola sulla base di un sondaggio a campione, i socialisti del Psoe otterrebbero il 28,1% di preferenze, il PP il 17,8%, Ciudadanos il 16,1%. Seguono Podemos con il 14,1% e Vox con il 12,1%.

Boom di affluenza alle elezioni in Spagna: alle 18 ha già votato il 60,7% degli aventi diritto, oltre nove punti percentuali in più rispetto alle ultime elezioni del giugno 2016. Lo riferisce il ministero dell’Interno spagnolo.