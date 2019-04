Usa 2020: il ‘democratico’ Biden lancia la sua candidatura

ROMA, 25 APR – L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden lancia oggi la sua terza candidatura per la presidenza Usa. Il 76enne Biden scende così in campo nella folta schiera di democratici che ambiscono alla nomination del partito in vista delle presidenziali del 2020.

Dopo mesi di attesa nel rincorrersi di indiscrezioni, Joe Biden, ex vice presidente di Barack Obama, ha sciolto la riserva annunciando la sua candidatura con un video diffuso oggi sui social network. Si recherà poi la prossima settimana a Pittsburgh, in Pennsylvania, per l’evento di apertura della campagna. ansa