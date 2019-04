Treno Bologna-Rimini: ghanese uccide piccione e ferisce gli agenti

Condividi

Attimi di paura a bordo di un treno Bologna-Rimini. Un senzatetto ghanese di 52 anni ha ucciso un piccione e infastidito i passeggeri, prima di aggredire gli agenti di polizia intervenuti per fermarlo. L’evento è stato riportato da Il Giornale. Secondo quanto riferito dai testimoni dell’episodio, l’uomo avrebbe spezzato l’ala dell’animale in un impeto di follia. Poi, tenendo in mano il piccione ormai senza vita, ha iniziato a disturbare le altre persone a bordo del convoglio, che hanno contattato la polizia di Faenza per dare l’allarme.

Poliziotti aggrediti – – Gli agenti della Volante sono immediatamente intervenuti a bordo del treno, dove hanno individuato il ghanese e lo hanno invitato a scendere dal convoglio e a collaborare. Ma il 52enne, in risposta, si è scagliato contro i poliziotti e li ha aggrediti. Ne è nata una colluttazione nella quale due agenti sono rimasti feriti. Uno dei due ha riportato una frattura alla caviglia, mentre il collega è stato medicato per lievi lesioni.