Rai, Salvini: “immorali gli stipendi da milioni di euro”

“Trovo immorale che ci siano stipendi pagati da un’azienda pubblica che arrivano a milioni di euro. L’offerta è sempre valida. Se annuncia la disponibilità a ridursi il compenso, corro in ginocchio”. Così il vicepremier Matteo Salvini torna a parlare – in un’intervista a ‘La Verità’ – dei compensi di Fabio Fazio e del perché finora non è andato ospite nella sua trasmissione, rifiutando anche l’invito per la puntata preelettorale del 5 maggio che vedrà ospiti anche Berlusconi, Zingaretti e Di Maio.

Salvini sottolinea che “non è” una campagna ad personam: “Parlavo oggi con il nostro parlamentare che segue questa vicende. Stiamo per presentare un ddl per equiparare i contratti Rai a quelli del privato. Se ne occupano Alessandro Morelli, Massimiliano Capitanio e Igor De Blasio”. Un ddl che – sottolinea Salvini – riguarderà “tutti: non è possibile avere centinaia di dirigenti a 200.000 euro l’anno.