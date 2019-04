Immagini dalla tragicomica manifestazione contro la Famiglia

È tragicomico vedere a Verona masse di giovani che manifestano contro la famiglia, quando sono essi stessi impossibilitati a farsene una per via del precariato e della disoccupazione. Il capolavoro dei globalisti e dell’ideologia mortifera radicale: schiavi che con ebete euforia, lottano per le proprie catene.