Bolzano: poliziotti presi a morsi, arrestato nigeriano

BOLZANO. Controllo congiunto del territorio da parte della questura di Bolzano con la polfer e il reparto prevenzione crimine di Padova nei giorni scorsi a Bolzano e al Brennero. Un cittadino nigeriano di 25 anni è stato arrestato al Parco Cappuccini per aver cercato di colpire gli agenti con calci e pugni mordendone due alle mani. L’uomo presenta diversi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’altro nigeriano, di 44 anni, è stato fermato dalla polizia ferroviaria per un controllo che ha svelato come la sua domanda di protezione internazionale fosse stata rigettata per l’evasione dagli arresti domiciliari dopo alcuni reati legati allo spaccio. E’ stato espulso con accompagnamento ad un centro di permanenza per i rimpatri. www.bznews24.it