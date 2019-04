La fidanzata di Jim Carrey scrisse: “Mi hai fatto finire nella cocaina, prostituzione, abusi”

La morte della fidanzata di Jim Carrey si tinge sempre più di giallo. Infatti la scoperta di una lettera sul pc della ragazza di fatto cambia la prospettiva su quel decesso (suicidio) per overdose da farmaci. E adesso il Daily Mail pubblica una lettera scritta da Cathriona White due anni prima della sua morte. Un messaggio che apre nuovi interrogativi sul rapporto tra l’attore e la sua compagna:

“Mi hai fatto finire in un mondo di cocaina, prostituzione, malessere, abusi – si legge in un passaggio – hai fatto anche tante cose belle per me, e di quelle te ne sono grata. Ma da quando sono con te ho smesso di essere la persona che ero, Jim. Pensavo di aver conosciuto il dottor Jekyll, invece mi sono ritrovata con mister Hyde”. L’attore ha sempre però respinto ogni accusa: “Ha deciso di togliersi la vita perché si sentiva colpevole di avergli estorto denaro due anni prima e che era sconvolta per un messaggio che sua madre le aveva mandato due settimane prima di morire”.