9 maggio: migranti in piazza per lo Ius soli

I “nuovi italiani” scendono in piazza. Le associazioni in difesa dei ‘‘diritti” della seconda generazione, quella costituita dai figli di immigrati, annunciano una marcia nella Capitale il prossimo 9 maggio per rilanciare il tema dello ius soli, “alla luce del caso di Rami e Adam, i ragazzini del bus di San Donato Milanese”. (Tentata strage bus, “quella voce non è di Ramy”. Non è lui che ha chiamato il 112)

“Almeno a un milione di italiani viene negato un diritto fondamentale. Vogliamo affrontare la questione della cittadinanza in maniera adulta, senza farci più influenzare dai partiti politici e riportare in Parlamento il tema della riforma dello ius culturae”, spiega l’associazione dei ‘Neri Italiani’.