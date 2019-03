Fiore: “Forza Nuova manifesta quando vuole: a casa chi istiga alla violenza”

Fiore: “Forza Nuova manifesta come dove e quando vuole: a casa chi istiga alla violenza”

Il segretario nazionale del movimento forzanovista chiude sulla manifestazione di venerdì sera: “La colpa non è tanto dei centri sociali di per sé, quanto di quelli come il sindaco che spingono allo scontro” (vedi video in fondo all’articolo)

Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, in manifestazione venerdì sera a Padova contro l’aborto insieme al movimento Pescatori di Pace di Lorenzo Damiano, commenta gli scontri dei centri sociali in piazza. “Forza Nuova piaccia o no manifesta come, dove e quando vuole. Chi istiga alla violenza non può ricoprire degnamente una carica istituzionale ed è giusto che se ne vada a casa. Personalmente me la prendo non tanto con i centri sociali, che almeno ci mettono la faccia, ma con il sindaco, istigatore, l’Anpi e quei vecchi babbioni che spingono e sfruttano gli altri per andare al solo scopo di andare allo scontro. Se ha un po’ di dignità questo sindaco si deve dimettere.”