Arcivescovo di Pisa: “La moschea si deve fare”

L’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, in visita al Consiglio comunale, ha detto: “Questa amministrazione si impegni perché la moschea sia fatta”. La maggioranza di centrodestra, che alle ultime elezioni ha vinto facendo sedere Michele Conti (Lega) sulla poltrona di sindaco, non l’ha presa bene. Per contro il centrosinistra esulta, con la scusa di garantire la libertà di culto.

Monsignor Benotto ha detto che “la libertà religiosa è qualcosa di più della libertà di culto, è un valore espresso dalla Costituzione e riguarda la capacità di potersi esprimere liberamente”. Poi è entrato – per qualcuno a gamba tesa – sul tema moschea: “È bene trovare la strada perché la moschea sia fatta. Non rientra tra le mie prerogative di arcivescovo, ma credo che chiunque abbia il diritto di esprimere la propria fede”. Ed ha aggiunto che “integrazione e accoglienza chiedono di risolvere la questione per il bene comune”.

