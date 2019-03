MARE JONIO, le balle di Casarini sul Mare Forza 7

Condividi

La nave Mare Jonio sfonda ed entra a Lampedusa. Il suo comandante, Luca Casarini ha detto la verità, quando ha parlato di un’emergenza dovuta ad un mare forza 7? Per me è un no: ecco perché.

Consulta i bollettini del mare »

di Byoblu