Italia dona alla Tunisia 50 fuoristrada ”per la lotta al traffico di esseri umani”

Si è svolta oggi a Tunisi la cerimonia di consegna di cinquanta fuoristrada 4×4 donati dal ministero dell’Interno alla Guardia nazionale tunisina e destinati a essere impiegati nelle operazioni di contrasto ai flussi migratori irregolari. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia a Tunisi sul proprio sito web.

La donazione dei 50 fuoristrada, resa possibile grazie al finanziamento a valere sul Fondo Africa del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, si inserisce nel quadro della proficua collaborazione operativa e di sicurezza tra i Governi di Italia e Tunisia.







Presenti alla cerimonia, per la parte italiana, l’ambasciatore d’Italia Lorenzo Fanara e il prefetto Massimo Bontempi, direttore centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del dipartimento della pubblica sicurezza del Viminale; per la parte tunisina, il neo direttore generale della Garde Nationale, Mohamed Ali Ben Khaled. La cerimonia, sottolinea l’ambasciata, ha consentito di reiterare il pieno sostegno italiano alla sicurezza e stabilità della Tunisia, anche attraverso un contributo concreto alle attività di controllo delle frontiere svolte dalla Guardia nazionale. (Com) Agenzia Nova