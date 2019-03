Insulti e sputi ai passeggeri del bus, presa baby gang

Insulti e sputi ai passeggeri del bus. Succede a Piossasco, piccolo comune alle porte di Torino, dove una baby-gang formata da cinque ragazzini è stata bloccata dai carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri dopo che l’autista ha bloccato il mezzo chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

A quanto sembra i cinque avrebbero iniziato ad insultare e sputare sugli altri passeggeri rendendo il loro viaggio un inferno. Uno di loro, romeno da poco maggiorenne, è stato anche trovato in possesso di diverse dosi di hashish, per un totale di 20 grammi. Quando i militari gli hanno sequestrando la droga ha reagito con spintoni e schiaffi ed è stato arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio e resistenza.