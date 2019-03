Ministero salute: concorsi pubblici vietati a chi non è vaccinato

Condividi

Per accedere ai concorsi pubblici bisognerà essere vaccinati contro contro morbillo, parotite e rosolia. E’ quanto prevede la bozza del piano straordinario del governo che approderà l’11 marzo in Commissione vaccini del ministero alla Salute e il 14 marzo alla Conferenza Stato-Regioni, che la dovrà approvare. La copertura sarà obbligatoria per i nati tra il 1975 e il 2000 e bisognerà effettuare la profilassi per entrare nelle forze dell’ordine, nei vigili del fuoco e anche per l’Erasmus.

L’iniziativa si inserisce nella strategia nazionale 2019-2023 che intende debellare la rosolia e il morbillo. Quest’ultimo, ancora endemico in Italia, ha registrato 13mila casi dal 2013 (inizio della sorveglianza), di cui la metà ha interessato giovani di età media di 27 anni. Un piano fortemente voluto dal ministro Giulia Grillo, che in questo modo vuole difendersi dalle accuse di opposizione alla prativa vaccinale.