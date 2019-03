Legittima difesa, i commenti della “sinistra colta” votata dagli istruiti

Fratoianni: “La legge #LegittimaDifesa è incivile, spinge i cittadini a farsi giustizia da soli. (come i tagli alla sanità obbligano i cittadini a pagarsi le cure, ndr). Uno Stato serio dovrebbe proteggere tutte e tutti, proteggere le vittime, ed evitare che accadano i delitti (Chiedere a Pamela e Desirée, ndr). Oggi si vuole fare il contrario incoraggiando le persone ad armarsi. Sarà un incubo”.

Zingaretti: “Lo Stato dice ai cittadini: ‘difendetevi da soli’. Non è un passo avanti, è un’altra furbizia. Anche su questo si torna indietro. Date alle persone lavoro e non pistole ”

Cosa c’entra il lavoro? Perché, tutti i politici del Pd arrestati, il lavoro non ce l’avevano?

Anna Ascani: “Questa non è la # legittimadifesa, è l’illegittima idea che non tocca allo Stato difendere i cittadini. Che ciascuno deve farsi giustizia da sè. Saremo tutti più armati e più insicuri.”

Alessia Morani (la cui genialità è nota): ”Con la legge sulla # LegittimaDifesa il governo # Lega # M5s dice agli italiani che devono difendersi da soli e che lo Stato arretra nel suo ruolo di tutela dei cittadini. Non chiamatela legittima difesa ma legittimo far west”

Emanuele Fiano: Approvata la # LegittimaDifesa. # ForzaItalia espone gli striscioni con scritto # Finalmenteunacosadidestra. Finalmente si capisce che in Italia c’è una sola opposizione. Noi.

Orfini: “E anche sulla # legittimadifesa Di Maio fa il follower di Salvini. E approva insieme alla Meloni e a Berlusconi una legge assurda che renderà l’Italia più insicura e produrrà più crimini.”

Nardella: “Da cittadino pago le tasse e mi aspetto che lo Stato garantisca la sicurezza, per tutti. Non voglio vivere con la pistola sul comodino, non credo alla giustizia fai da te.”

E chi ti obbliga?