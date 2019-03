Primarie Pd, Orfini: “numeri che Salvini se li sogna”

“Siamo sul livello del 2017, quindi non mi sembra che ci sia un calo di partecipazione: sono numeri che Matteo Salvini si sogna…”. Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, pungola il leader della Lega, commentando la vittoria di Nicola Zingaretti alle Primarie del Pd e l’importante affluenza registrata ai seggi: in attesa dei dati ufficiali, a votare sono andati circa 1,5 milioni di militanti dem.

“Un congresso come questo e una partecipazione così ampia nella scelta di un gruppo dirigente e di un segretario non ha eguali in nessun partito di questo Paese. Servirebbe maggior rispetto e mi piacerebbe che anche gli altri partiti facessero le Primarie: ecco, sarebbe un bene per la democrazia italiana”, prosegue l’esponente piddì, che è stato intercettato dai cronisti all’ingresso del Nazareno, a Roma.