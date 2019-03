Pakistano accoltellato a Torino, si cercano tre connazionali

Torino – Un pakistano di 21 anni, è stato accoltellato all’addome, nella tarda serata di sabato 2 marzo 2019. L’uomo è stato trovato riverso a terra, sul marciapiede all’incrocio tra lungodora Napoli e corso Principe Oddone. A dare l’allarme alcuni passanti, attorno alle 23: nessuno di loro, dalle prime indiscrezioni, avrebbe visto qualcosa, se non il corpo a terra dell’uomo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha stabilizzato l’uomo prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco, dove è arrivato in gravi condizioni e in codice rosso. Successivamente le sue condizioni sono migliorate: ne avrà per un mese.

In corso le indagini da parte degli agenti della polizia, che hanno perlustrato l’intera zona alla ricerca dell’aggressore. È stato lui stesso a raccontare di essere stato aggredito da tre connazionali nel corso di un diverbio.

