“Ecco come ho votato 11 volte alle primarie Pd”

Milano – Il regolamento delle primarie del Pd vieta, ovviamente, di votare più di una volta, ma farlo non è mai stato così semplice. In un paio d’ore siamo riusciti a votare 11 volte, anche nello stesso seggio. Secondo il regolamento per votare bisognerebbe recarsi nel seggio corrispondente al proprio indirizzo di residenza. Qui bisognerebbe esibire tassativamente un documento d’identità e la tessera elettorale. Ma nei fatti basta dichiarare a voce di risiedere in una via limitrofa a quella del seggio per essere ammessi alla votazione, pur non risultando in elenco. È così che in circa 2 ore, abbiamo votato 11 volte, ovviamente lasciando sempre scheda bianca. Senza nessun controllo.