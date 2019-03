Carnevalata antirazzista, c’era anche la Boldrini

Condividi

Sabato grasso, carnevalata antirazzista – Scrive Silvia Sardone su Twitter: “IN PIAZZA LA RIDICOLA SINISTRA ANTI-ITALIANA La sinistra ha dato dimostrazione per l’ennesima volta di essere completamente scollegata dalla realtà. I # razzisti sono loro: pensano solo agli # immigrati e mai a famiglie italiane in difficoltà PATETICI!!!!”

IN PIAZZA LA RIDICOLA SINISTRA ANTI-ITALIANA

La sinistra ha dato dimostrazione per l’ennesima volta di essere completamente scollegata dalla realtà. I #razzisti sono loro: pensano solo agli #immigrati e mai a famiglie italiane in difficoltà

PATETICI!!!! #primalepersone #milano pic.twitter.com/r3r62wL4ic

— Silvia Sardone (@SardoneSilvia) March 2, 2019