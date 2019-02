Meningite, bambino di 8 anni in rianimazione a Firenze

FIRENZE, 23 FEB – Un bambino di 8 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze colpito da una forma di meningite. Secondo quanto comunicato dai sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Il bimbo vive in Mugello.

