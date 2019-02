Anm a Renzi: inammissibile parlare di ‘giustizia ad orologeria’

“Oggi, casualmente proprio oggi”. Con un inciso pubblicato ieri nel suo post su Facebook, Matteo Renzi, trova strana la coincidenza tra la decisione di disporre i domiciliari per i suoi genitori e le ore in cui si attendono i risultati della consultazione su Rousseau tra gli iscritti M5s, per decidere il voto dei senatori Cinque Stelle sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

ANM (askanews) – “Riteniamo sia inammissibile parlare di “giustizia ad orologeria”: l’azione della magistratura non si arresta mai e non e mai rivolta a una contingenza politica o a favorire o danneggiare una parte politica”. E’ quanto si legge nella nota diffusa dalla Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati.