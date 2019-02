Francia: Gilet gialli, 14° atto

Parigi sabato 16 febbraio, migliaia di manifestanti di Yellow Vest si riversano per le strade della capitale francese per il 14 ° sabato consecutivo. Durante l’ultima protesta alla quale, secondo il ministero degli Interni francese, hanno partecipato 51.400 persone, un manifestante di nome Sebastien Maillet è rimasto gravemente ferito, perdendo la mano per l’esplosione di “granata stordente”davanti all’Assemblea nazionale.

Nonostante il governo francese abbia sospeso gli aumenti delle tasse e annunciato aumenti al salario minimo, le proteste sono continuate. Più di 2.000 persone sono state arrestate da quando sono iniziate le dimostrazioni e almeno 10 sono morte.