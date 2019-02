Orban: ”Stiamo costruendo un Paese in cui è bello essere ungheresi”

Non c’è mai stato un anno migliore del 2018: con queste parole il premier ungherese, Viktor Orban, ha iniziato il suo discorso sullo stato della nazione, richiamando così le tendenze positive dell’economia e delle politiche volte alla protezione della famiglia. “Abbiamo ottenuto per la terza volta la maggioranza dei due terzi della popolazione e una crescita economica del 5 per cento. I risultati non sono mai un prodotto di pura fortuna, la nostra economia è cresciuta per il settimo anno consecutivo”, ha detto Orban, secondo cui “dopo dieci anni di sforzi congiunti, gli ungheresi possono ancora una volta credere nel loro futuro”. Il premier si è detto parte di “coloro che sono convinti che la stragrande maggioranza dei bambini ungheresi sarà in grado di vivere meglio dei suoi genitori. Non stiamo facendo politiche volte a servire ideologie alla moda, ma per garantire la sopravvivenza della nazione ungherese”. “Mi rifiuto di accettare la povertà in Ungheria, stiamo lavorando di conseguenza per eliminarla. Stiamo costruendo un paese in cui è bello essere ungheresi”, ha aggiunto Orban.

Orban passa così all’attacco nei confronti delle pianificate misure europee che, oltre a favorire l’aumento dei flussi migratori, secondo il premier limitano la sovranità e limitano i fondi europei. “Coloro che sostengono l’immigrazione per qualsiasi motivo, creano società miste musulmano-cristiane, in cui le tradizioni cessano di esistere e la minoranza diventa rapidamente la maggioranza. Quelli che guidano quel treno arriveranno sino all’ultima stazione e non c’è alcun biglietto di ritorno”, ha detto il premier ungherese, secondo cui invece l’immigrazione irregolare è portatrice di terrorismo e dell’aumento dei reati di violenza contro le donne. “Qualcuno vuole prendersi cura del declino demografico con l’immigrazione, ma noi non vogliamo numeri, vogliamo figli ungheresi. L’immigrazione significa accettare la resa”, ha detto Orban.