Gilet gialli, scontri a Parigi. Un uomo perde una mano

Condividi

Nuovi scontri a Parigi, per il 13esimo atto della protesta dei gilet gialli, nei pressi del Senato. Una molotov è stata lanciata al passaggio di una parte del corteo davanti al portone del Senato. Cariche e lancio di lacrimogeni da parte della polizia. Il corteo ha poi preso la direzione di Montparnasse, deviando in parte dal percorso autorizzato dalla prefettura. Poliziotti in assetto antisommossa sono in testa al corteo, furgoni blindati sono in coda.

Per il 13esimo sabato consecutivo, i gilet gialli hanno iniziato a manifestare in ordine sparso in Francia. Scontri e violenzea Parigi dove diverse migliaia di dimostranti si sono radunati attorno a mezzogiorno agli Champs-Elysees, da dove è poi partito un corteo verso la Tour Eiffel, scandendo slogan contro il governo