Firenze, taser alla polizia municipale: giunta Pd vota contro

Firenze è stata una delle prime città italiane in cui le forze dell’ordine (i carabinieri) hanno potuto utilizzare il taser: la pistola elettrica utilizzata come dissuasore. Il capoluogo toscano è infatti una delle città scelte per la sperimentazione dello strumento.

Per la prima volta il taser è stato utilizzato lo scorso settembre per placcare un uomo nei giardini della Fortezza. E’ partita anche una discussione in merito alla possibilità per i vigili urbani di poter utilizzare la pistola elettrica. In particolare il comandante della municipale fiorentina, Alessandro Casale, si era detto particolarmente favorevole all’impiego del taser da parte del suo corpo. L’eventualità di dotare i vigili urbani della pistola elettronica è prevista nel decreto sicurezza (adesso legge) voluto dal ministro degli Interni Matteo Salvini.