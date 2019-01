Pd, Martina: ”alle primarie porteremo un milione di votanti”

Condividi

ROMA, 31 GEN – “Abbiamo completato la prima fase congressuale, hanno votato 190 mila persone. Ora guardiamo alle primarie del 3 marzo. Portare un milione di persone a votare sarebbe un segnale importantissimo. Non so in quanti paesi europei i partiti hanno la possibilità di mobilitare numeri di elettori così rilevanti. Assieme a tutti i candidati siamo impegnati per portare al voto più persone possibile”.

Così Maurizio Martina, in un’intervista al Tg2, fissa l’asticella in vista delle primarie del 3 marzo. “Mi candido alla segreteria del Pd – afferma – perché penso di essere la persona più capace di tenere unito il partito e di aprirlo, rilanciando la sua sfida riformista e facendo un passo in avanti rispetto all’esperienza fatta in questi anni. Lo faccio pensando di fare solo il segretario perché credo che questo sia un ruolo che richiede attenzione totale”. (ANSA)

Andranno a recuperare gli elettori con i pullman come ha fatto +Europa con Soros? >>>