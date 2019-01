Ong, Italia scrive all’Olanda: prenda in carico i migranti della Sea Watch

ROMA, 25 GEN – “Il governo della Repubblica Italiana chiede” all’Olanda di “poter disporre di ogni informazione in merito alla ong Sea Watch, con particolare riferimento alla conformità alla legislazione dello stato di bandiera dell’organizzazione e delle attività della predetta ong, nonché nelle relative imbarcazioni ed equipaggio”.

E’ quanto si legge nella lettera, anticipata da Salvini, in cui si invita “a predisporre con urgenza gli adempimenti relativi all’organizzazione della presa in carico e del trasferimento in territorio olandese dei 47 migranti a bordo della nave olandese”. (ANSA)