Feltri: razzisti sono quelli che hanno usato il corazziere nero per fare ironia contro Salvini

Il direttore di Libero ha parlato delle questioni giudiziarie che riguardano Matteo Salvini: “E’ abbastanza incomprensibile la cosa che il tribunale di Catania abbia chiesto l’autorizzazione a procedere sul caso Diciotti dopo che da Palermo c’era stata una specie di archiviazione. Si vuole tornare a processare Salvini, ma non credo che la cosa gli faccia del male, anzi.

Anche da un eventuale condanna, che non ci sarà, Salvini trarrà dei vantaggi. Avrà sempre nuovi sostenitori, è l’unico politico che ha mantenuto fede alle promesse elettorali. Salvini ha aumentato moltissimo i propri consensi in questo semestre di Governo proprio perché ha mantenuto fede alle promesse elettorali. Vuole combattere l’immigrazione selvaggia, gli italiani lo seguono e lo apprezzano. Se lo dovessero condannare per una cosa che piace agli italiani, gli italiani non potrebbero che appoggiarlo ancora di più”.