Milano: furto a casa di Pisapia, rubati preziosi per 300mila euro

Condividi

Milano – furto di 300mila euro a casa dell’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Un bottino ingente, quello sottratto dai ladri – ancora ignoti – che nella notte tra sabato e domenica si sarebbero intrufolati nell’appartamento del politico in zona Tribunali, a Milano. Stando a quanto trapelato la casa era vuota e per questo il furto è stato notato solo al rientro dello stesso Pisapia e della moglie Cinzia Sasso.

Furto da 300mila euro a casa di Pisapia: forzata la cassaforte – Sembra che i malviventi siano riusciti a forzare una cassaforte presente all’interno della cabina armadio portando via gioielli e orologi preziosi. In tutto sarebbero stati sottratti beni per 300mila euro. Il sistema d’allarme non era inserito e per questo i ladri avrebbero agito indisturbati.