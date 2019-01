Forlì: coppia italiana ospita nordafricano, rissa furiosa in casa

“L’ospite è come il pesce: dopo tre giorni puzza” recita un vecchio proverbio e, a saperna qualcosa, è stata una coppia di italiani che, da qualche giorno, ospitava nella loro abitazione un nordafricano 38enne. Evidentemente la convivenza era diventata burrascosa tanto che, fra i tre, nella serata di venerdì è scoppiata una furiosa rissa. A dare l’allarme, verso le 22 con una telefonata alla Questura, è stata la padrona di casa, una 42enne, che chiedeva aiuto in quanto lo straniero stava picchiando il compagno di lei, un 46enne. Le Volanti della polizia di Stato si sono precipitate in via Porta Merlona e, davanti agli agenti, si è parata la scena di tre persone che si picchiavano furiosamente in mezzo alla strada. Non senza fatica, i contendenti sono stati divisi e, ad avere la peggio, è stato il 38enne che perdeva sangue dalla bocca a causa di un pugno che gli aveva fatto saltare un dente ed ecchimosi varie. Anche il 46enne era abbastanza malconcio mentre, la donna, presentava solo alcuni graffi.

Sul posto è stato chiesto l’intervento del 118, arrivato in via Porta Merlona con due ambulanze, coi sanitari che hanno portato al pronto soccorso i due uomini mentre, la signora, è stata accompagnata in Questura.