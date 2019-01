Gino Strada: “al governo metà fascisti e metà coglio…”

Condividi

“Quando si è governati da una banda dove la metà sono fascisti e l’altra metà sono c… non c’è una grande prospettiva per il Paese”. Lo dice Gino Strada, il fondatore di Emergency a Circo Massimo, su Radio Capital. (Emergency, l’associazione “umanitaria” che fattura come una multinazionale)

“Sui migranti ormai il M5s è sulla linea di Salvini: un segnale terribile – aggiunge – La priorità è salvare vite umane, non uccidere. E invece li stanno uccidendo”. La responsabilità, secondo Strada, va però oltre i confini nazionali: “In Europa abbiamo una classe dirigente che dovrebbe essere processata per crimini contro l’umanità davanti alla Corte Internazionale dei diritti dell’Aja”, attacca. “Queste persone stanno condannando a morte decine di migliaia di esseri umani. Non esiste porto chiuso o porto aperto: qui stiamo ammazzando persone”.