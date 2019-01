Prete si finge ‘anti-immigrati’ ma vince bando da 1,2 milioni per l’accoglienza

Condividi

Si dichiarava contrario all’immigrazione e all’accoglienza, ma ora si prepara a gestire un centro. Ha presenziato a dirette televisive nazionali per denunciare “l’invasione” dei musulmani in Italia e ora è pronto per avviare un progetto di accoglienza e integrazione di rifugiati, a suon di quattrini.

Il protagonista non è un esponente della Lega e nemmeno della destra tarantina, ma una sacerdote: si chiama don Luigi Larizza, ed è parroco del Sacro Cuore di Taranto e presidente della cooperativa “Giovanni Paolo II” che ha vinto la gara indetta dal comune di Taranto per gestire lo Sprar, il Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Una gara da 1 milione e 200mila euro.