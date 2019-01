In fuga dalla Polizia si schiantano sulla Telesina, morti 4 romeni

Condividi

Caserta – Sono quattro persone di nazionalità romena le vittime dell’incidente avvenuto nella serata di ieri sulla statale 372 Telesina, poco prima dello svincolo per Alvignano. È quanto emerso dai primi accertamenti delle forze dell’ordine: le vittime, tre uomini e una donna, viaggiavano tutti a bordo di una Skoda che non si è fermata all’Alt che gli era stato imposto da una volante del commissariato di Telese che si era messa sulle sue tracce dopo aver avuto la segnalazione di un’auto sospetta dopo un furto compiuto a Telese.

La banda a bordo della Skoda non si è fermata e da quel momento è iniziato un lungo e folle inseguimento ad alta velocità, conclusosi mortalmente nel casertano. L’auto, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe impattato contro un camion, coinvolgendo anche una Fiat Panda che transitava su quel tratto di Telesina.







Un impatto violentissimo, con i 4 decessi praticamente sul colpo e un quinto rom ferito in gravissime condizioni e attualmente ricoverato all’ospedale Rummo di Benevento. Ferite lievi invece per la donna alla guida della Fiat e per l’autotrasportatore a bordo del camion.

www.casertanews.it