Grillo: “Vaccinarsi è fondamentale, giusto lʼobbligo”

“Se la popolazione autonomamente non si vaccina certo che la si obbliga: prima si convince il cittadino, poi eventualmente lo si obbliga”. Lo ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, a “Mattino 5”. Per il ministro “sicuramente vaccinarsi è fondamentale. L’obbligatorietà la decide la politica in base alla situazione epidemiologica, se ci sono cali di coperture vaccinali o emergenze epidemiche”, aggiunge.

“In casi invece in cui non ci sono cali di coperture o epidemie – ha proseguito – può esserci una forte raccomandazione, come era prima che ci fosse l’epidemia di morbillo o i cali di coperture”. La Grillo ha quindi sottolineato l’importanza dell’informazione: “E’ importante anche che le Asl, i consultori e i medici di base spingano i cittadini a vaccinarsi, perché se il cittadino non viene messo a conoscenza che esistono vaccini gratuiti che ti possono salvare da malattie gravi, invalidanti, in alcuni casi mortali, è la sanità che non sta facendo il suo lavoro. Quello che è mancato in questo Paese è l’informazione: spiegare l’importanza ai cittadini”.