Borghezio: “crescente influenza di Soros su Mercati e Istituzioni”

Con un’interrogazione presentata oggi al Parlamento Europeo, l’On. Borghezio solleva il problema della “crescente influenza del finanziere Soros e della Open Society, volta a influenzare i mercati e le istituzioni”.

Scrive testualmente Borghezio: “secondo rivelazioni di stampa, nell’incontro svoltosi il 26 novembre scorso a Bruxelles tra George Soros ed il Vice- Presidente della Commissione Franz Timmermans, il discusso finanziere avrebbe chiesto di bocciare la manovra economica italiana, dando spazio ad un intervento diretto della Troika in Italia, come aveva già chiesto fin dai tempi del Governo Monti. Una manovra di questo genere avrebbe sicuramente fatto esplodere lo spread BTP-Bund oltre i 400 punti base e consentito ad operatori ‘ben informati’ speculazioni simili a quelle già attuate dallo stesso Soros fin dal 1992” e aggiunge “come recentemente rivelato da un corrispondente di quella testata, il vice direttore del ‘Corriere della Sera’ Federico Fubini, che è anche consigliere della Fondazione Open Society Europe, ha più volte negato nei suoi corsivi l’esistenza della trattativa sulla manovra economica tra Commissione e Governo Italiano, dando per scontata l’apertura di una procedura di infrazione”.

Per Borghezio “questa ingerenza va monitorata e adeguatamente contrasta. Se non ora, lo sarà certamente alla ‘resa dei conti’ dopo le prossime elezioni europee!”

On. Mario Borghezio – – Deputato Lega Nord al P.E.