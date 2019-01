Sanremo: Baglioni scarta canzone che parla dei problemi degli italiani

“Scartati senza neanche una parola da parte di Baglioni”. E’ il maggior rammarico degli Of New Trolls, questo il nome corretto della loro attuale formazione, ovvero Nico Di Paolo e Gianni Belleno, nel racconto che quest’ultimo fa all’Adnkronos della loro esclusione da Sanremo, con contorno di polemiche sui contenuti della canzone proposta, ‘Porte aperte’ che alcuni vorrebbero non ‘in linea’ con la posizione di Baglioni sui migranti. “Ho portato il brano ‘Porte aperte’ alla commissione selezionatrice a Roma, lo hanno ascoltato e commentato positivamente, hanno detto che entro settembre-ottobre avrebbero fatto sapere. Nessuno ha chiamato, mai, ne ci è stato spiegato il perchè dell’esclusione – racconta Belleno – Solo quando sono stati resi noti i nomi dei partecipanti a questa edizione di Sanremo abbiamo capito di non essere stati selezionati. Non mi sembre corretto, mi aspettavo che Baglioni ci chiamasse o almeno ci facesse chiamare. Io ho sempre rispetto verso i colleghi e ritengo che sarebbe doveroso averlo per tutti”. Alle selezioni per Sanremo, fra l’altro, i due artisti si erano presentati semplicemente come Gianni Belleno e Nico Di Palo (rispettivamente classe 1949 e 1947) e “non come Of New Trolls – tiene a dire Belleno – per non ricavarne un vantaggio.”

Quanto al tema, al significato del brano: “Nel testo non c’è solo l’immigrazione, parliamo anche del terremoto, della gente che non arriva alla fine del mese. Il tema della sicurezza c’è perchè come questi è un tema reale. Il brano -prosegue Belleno – non è stato scritto per diventare una bandiera, non sono iscritto a nessun partito, semplicemente rispetta la realtà del paese“.