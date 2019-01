“Morirete tutti e mangeremo i vostri cadaveri, Allahu akbar”. Espulso tunisino

La Digos della Questura di Padova, nell’ambito di un’azione per il contrasto e la prevenzione del terrorismo jihadista, ha svolto un’approfondita attività info-investigativa conclusasi questa mattina con l’allontanamento per pericolosità sociale con accompagnamento alla frontiera di un 31enne tunisino, privo di permesso di soggiorno ed entrato in Italia il 27.09.2008 in maniera irregolare dal porto di Lampedusa. Lo comunica una nota della Polizia

A carico dello straniero sono stati evidenziati inconfutabili elementi di pericolosità sociale tratti non solo dagli innumerevoli precedenti penali per rati violenti, quali rapine, porto abusivo di armi nonché detenzione di sostanze stupefacenti e utilizzo fraudolento di carte di credito.