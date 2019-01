Estorsione e tentata violenza sessuale, arrestato “richiedente asilo”

LUCCA, 11 GEN – La polizia ha salvato a Lucca una donna di 33 anni mentre veniva picchiata da un giovane di 20, nigeriano e richiedente asilo come lei. L’episodio è accaduto sugli spalti delle Mura. I due si erano incontrati fuori dalla questura dove la donna era andata a ritirare il permesso di soggiorno. Il ventenne avrebbe tentato un primo approccio e nonostante i rifiuti di lei l’ha seguita fino a sottrarle il permesso di soggiorno così ricattandola per avere un rapporto sessuale. All’ennesimo rifiuto, ha cominciato a picchiarla.

La scena però è stata notata da passanti che hanno chiamato il 113. Gli agenti hanno colto il nigeriano nell’atto di picchiare ancora la donna, poi accompagnata al pronto soccorso per le cure mediche: ha avuto 15 giorni di prognosi. Il ventenne è stato arrestato per estorsione, tentata violenza sessuale e lesioni personali. Ora è in carcere. I due sono ospiti di centri di accoglienza, uno in Lucchesia, l’altro in Garfagnana. ansa

