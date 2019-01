Carige, Conte: tuteleremo i risparmiatori. Renzi: governo di piccoli imbroglioni

“Il Governo, nel Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che interviene a offrire – ha detto il presidente del Cosiglio, Giuseppe Conte, in serata – le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della Banca Carige, in modo da consentire all’Amministrazione Straordinaria di recente insediata di perseguire in piena sicurezza il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio delle attività dell’impresa bancaria”.

E il vicepremier Di Maio spiega che il decreto tutela i risparmi dei cittadini che hanno scelto la banca Carige. “Le banche italiane – aggiunge – pagano il prezzo di un sistema di vigilanza della Bce che va dotato di strumenti rafforzati di controllo e di intervento. Saremo sempre dalla parte dei risparmiatori e dei correntisti, sempre”.