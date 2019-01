Cardinale africano: l’Europa è invasa da altre culture che la domineranno

Condividi

Cardinale della Guinea: l’Europa ha perso le sue radici ed è invasa da altre culture che la domineranno e ne prenderanno il controllo.

Un frammento di intervista del cardinale africano Robert Sarah, è diventato virale dopo essere apparso sulla timeline della personalità di Twitter e YouTube Paul Joseph Watson. Secondo le nostre fonti, l'intervista vera e propria ha inizio a novembre 2016 e si chiama "Perché l'Occidente morirà" ed è stata pubblicata su un sito di notizie francese chiamato "Boulevard Voltaire".







Nell’intervista è stato chiesto al Cardinale: Ti sentiamo preoccupato per il mondo occidentale. Cosa ti preoccupa?

Il cardinale spiega: “Sai, la più grande preoccupazione è che l’Europa abbia perso il senso delle sue origini, abbia perso le sue radici cristiane. Eppure un albero senza radici muore. E temo che l’Occidente morirà. Ci sono molti segni. Vedo un sacco di segni. Niente più natalità.”

“L’Europa è invasa da culture di altri popoli, che la domineranno progressivamente con il loro numero e cambieranno completamente la cultura, le convinzioni, la moralità.”

Il cardinale, nato in Guinea, che ha studiato in Francia, a Gerusalemme e a Roma, è stato il più giovane vescovo del mondo, nominato nel 1979 da Giovanni Paolo II, all’età di 34 anni. Nel 2010 Papa Benedetto XVI lo ha nominato presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum e lo ha fatto cardinale poche settimane dopo. Il cardinale Sarah è anche noto per la sua affermazione che “ogni nazione ha il diritto di distinguere tra rifugiati e migranti economici“.

Ad una conferenza di Europa Christi in Polonia, nel 2017, ha messo in guardia dalla “logica” della redistribuzione dei migranti che “alcune persone vogliono imporre”. I leader mondiali non possono mettere in discussione il “diritto di ogni nazione di distinguere tra un rifugiato politico o religioso” che è costretto a fuggire dalla propria terra e “l’emigrante economico che vuole cambiare la sua residenza” senza adattarsi alla nuova cultura in cui lui vive.

Il cardinale sostiene che “Da allora l’Europa è entrata in una crisi causata, tra l’altro, da ideologie atee, e ora sta precipitando nel nichilismo”. Egli afferma che è stato un errore quando l’Unione europea ha deciso di non tornare alle radici cristiane del continente, invece di costruire le sue istituzioni sul libero mercato, sull’eguaglianza delle persone e sui diritti umani individualisti; perché tutte le leggi dovrebbero essere basate sul concetto di dignità umana, che può venire solo da Dio.

“L’Europa, costruita sulla fede in Cristo, staccata dalle sue radici cristiane, non è in un periodo di tranquilla apostasia”, ha aggiunto il cardinale.

