Torino, arcivescovo Nosiglia: accoglieremo famiglie della Sea Watch

TORINO, 6 GEN – “Voglio dichiarare la disponibilità della Chiesa torinese ad accogliere alcune delle famiglie che si trovano a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. La nostra Chiesa, come si ricorderà, aveva già offerto questa disponibilità per i profughi della nave Diciotti, nel settembre scorso”. Migranti, “i maltesi ci hanno condotto in Italia, ci hanno guidato in mare per 24 ore”

Lo comunica l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, in occasione della messa della ‘Festa dei Popoli’. Il gesto, ha spiegato, è “simbolico perché ci pare estremamente necessario, in questo momento, lanciare un segnale preciso alle autorità istituzionali italiane e degli altri Paesi europei, sul significato dell’accoglienza”, ed è “spirituale, perché mi domando, altrimenti, come facciamo a parlare e predicare di accoglienza dei bisognosi, se poi non ci mettiamo nelle condizioni di praticarla”.